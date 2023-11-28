İdari mahkemeden 3,9 milyon TL tazminat kararı

İDARELERİN ÖNLEM ALMASINI SAĞLAMAK

Ailenin olayla ilgili Serik Belediyesi aleyhine açtığı ceza davasının ilk duruşması da Serik 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada ifade veren Mahra Pelin'in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Kızının ölümünün ardından Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kuran ve başkanlığını yürüten Murat Pınar, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Antalya Valiliği hakkında açtıkları tazminat davasını kazandıklarını söyledi. Pınar, "5 Mart 2022'de meydana gelen kaza ile ilgili olarak avukatımız aracılığıyla tazminat davası açmıştık. Bu davanın neticesinde davalı idareler sorumlu bulunarak davamız sonuçlanmıştır. Bu davayı açmamızdaki amaç, harekete geçmek, hukuk savaşı vererek bu konuda idarelerin önlem almasını sağlamak" dedi.

YÜZDE 100 KUSURLU BULUNDULAR

Murat Pınar, Mahkeme kararında ebeveyn olarak kendilerinin kusurlu bulunmadığını belirterek, "Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluların tespiti, güvenliğin sağlanmaması, kamu hizmetinin örgütlenmesinde, denetlenmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi, kişisel kamusal alanda güvenlik içinde yaşanmasını sağlayan önlemleri yeterince almaması nedeniyle Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin olayın oluşumuna müştereken ve müteselsilen yüzde 100 oranda kusurlu bulunduğunu aktardı. Başıboş sokak köpekleriyle mücadelelerinin süreceğini, tüm çocuklar için verdikleri mücadele sonucu davayı kazandıklarını kaydeden Murat Pınar, bu sonucun örnek olması, halkın, belediyelerin, valiliklerin bilinçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.