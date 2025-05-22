Haberler Yaşam Haberleri “İdeal kilonu öğren sağlıklı yaşa” kampanyasına ilk haftada yoğun ilgi: Yarım milyondan fazla kişi katıldı
Giriş Tarihi: 22.5.2025 16:08 Son Güncelleme: 22.5.2025 16:32

“İdeal kilonu öğren sağlıklı yaşa” kampanyasına ilk haftada yoğun ilgi: Yarım milyondan fazla kişi katıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyası, ilk haftasında büyük ilgi gördü. 10-16 Mayıs arasında Türkiye genelinde 551 bin 980 kişinin boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Kampanya kapsamında, vücut kitle indeksi (VKİ) normal aralıkta olmayan bireyler, tercihleri doğrultusunda Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine yönlendirildi.

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İdeal kilonu öğren sağlıklı yaşa kampanyasına ilk haftada yoğun ilgi: Yarım milyondan fazla kişi katıldı

İstanbul'un meydanlarında kurulan mobil sağlık noktalarında vatandaşlar ücretsiz olarak boy ve kilo ölçümlerini yaptırabiliyor. Kampanyaya katılanlara, VKİ sonuçlarına göre bilgilendirme yapılıyor. Gerekli görülen bireyler, uzman danışmanlık hizmeti alabilecekleri merkezlere yönlendiriliyor. Verilen bilgi kartları sayesinde, üzerindeki QR kod ile kampanyanın web sayfasına erişim sağlanarak İstanbul'daki ilgili merkezlerin adresleri kolayca öğrenilebiliyor.

HEDEF 10 MİLYON

Türkiye genelinde yürütülen kampanyanın 10 Temmuz'a kadar 10 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor. Süreç boyunca sahada görev yapan ekipler, ölçüm sonuçlarına göre yönlendirmelerde bulunarak kişiye özel hazırlanan beslenme programları ve düzenli takip hizmetleriyle bireylerin ideal kilolarına ulaşmalarına destek olmayı amaçlanıyor.

Kampanya sadece kiloya yönelik hizmetlerle sınırlı kalmıyor. İstanbul'daki ölçüm noktalarına başvuran vatandaşlar, aynı zamanda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), sigara bırakma ve üreme sağlığı gibi konularda da bilgilendiriliyor. Bu alanlarda da ücretsiz danışmanlık ve sağlık hizmeti sağlanıyor.

FAZLA KİLOYA KARŞI FARKINDALIK

Dünya genelinde ve Türkiye'de giderek artan fazla kiloluluk sorununun önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen kampanya, bireyleri sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi hedefliyor.

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“İdeal kilonu öğren sağlıklı yaşa” kampanyasına ilk haftada yoğun ilgi: Yarım milyondan fazla kişi katıldı
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