Haberler Yaşam Haberleri İdrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye gitti hayatını kaybetti: 2 çocuk annesi Meliha Topal'ın acı sonu!
Giriş Tarihi: 12.2.2025 15:27

İdrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye gitti hayatını kaybetti: 2 çocuk annesi Meliha Topal'ın acı sonu!

Balıkesir'de 2 çocuk annesi Meliha Topal, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye gitti. Rahatsızlığı ilerleyen ve beyin kanaması geçiren Topal, hayatını kaybetti. Genç kadının bağışlanan organları 4 hastaya hayat verdi.

İHA
İdrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye gitti hayatını kaybetti: 2 çocuk annesi Meliha Topal’ın acı sonu!

Edinilen bilgiye göre, Gönen'de kadın kuaförü olarak çalışan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Meliha Topal, idrar enfeksiyonu sebebiyle bir haftadır tedavi görüyordu. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topal'ın, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedavi sürecinde beyne pıhtı atması sonucu durumu ağırlaşan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Balıkesir'de sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Topal'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, doktorların görüşü ve bilgilendirmesi sonrasında, Meliha Topal'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan nakil planlaması ile Topal'ın karaciğeri Antalya'ya, böbrekleri Bursa'ya, korneaları ise Tekirdağ'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.
Meliha Topal, Gönen Çarşı Camii'ndeki cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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İdrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye gitti hayatını kaybetti: 2 çocuk annesi Meliha Topal'ın acı sonu!
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