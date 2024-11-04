İETT dehşeti devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT otobüslerinin vukuatları devam ediyor. Bakım ihalesini eşe dosta dağıtan İBB'nin otobüsleri bakımsızlık nedeniyle gündemden düşmüyor. Dün iki İETT otobüsü iki ayrı ölümlü kazaya neden oldu. İki can hayattan kopartan İETT otobüsleri artık güvenlik sorunu haline geldi.Bakırköy'de dün sabah 06.20 sıralarında Osmaniye Mahallesi D-100 Karayolu yanyolda zabıta aracı ve bir otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik polisleri yolda önlem aldığı sırada kontrolden çıkan İETT otobüsü, olay yerine daldı. Bir polis memuruna ve araçlara vurarak ilerleyen İETT otobüsü, refüje çarparak durabildi. Kazada otobüsünün altında kalan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ogün Yürümez (33), olay yerinde şehit oldu.İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Ogün Yürümez'in cenazesi tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine getirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin eşi, çocukları ile polis ve askeri yetkililer katıldı. Törende İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin çocuklarının elini hiç bırakmazken şehidin kızının 'baba' diyerek ağlaması yürekleri dağladı. 12 yıllık polis memuru olan evli ve iki çocuk babası Ogün Yürümez'in bugün Giresun'un Eynesil merkez caminde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Bayrampaşa'da kaza yapan motosiklete yardım için duran taksi sürücüsü, İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza dün saat 07.00 sıralarında Vatan Caddesi istikameti, Sağmalcılar Metro Durağı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 34 GVC 822 plakalı motosikletle seyir halinde olan sürücü, dengesini kaybederek düştü. Motosiklet sürücüsüne yardım etmek için duran 34 TDF 35 plakalı taksi ve 34 BF 8949 plakalı otomobile de arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Motosiklet sürücüsü ile taksici Murat Çalışır ağır yaralandı. 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Çalışır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. İETT otobüsünün sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.