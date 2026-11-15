İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

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SULTANGAZİ'DE 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Esentepe Mahallesi'nde 2850. ile 2875. sokakların kesiştiği yerde 2 İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, otobüslerde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede önlem alırken, yaralanan kişiye olay yerinde müdahale edildi. Kazaya karışan otobüsler, ekiplerin çalışmalarının ardından bölgeden kaldırıldı.