Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 15.11.2026

İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı
  • ABONE OL
SULTANGAZİ'DE 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Esentepe Mahallesi'nde 2850. ile 2875. sokakların kesiştiği yerde 2 İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, otobüslerde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede önlem alırken, yaralanan kişiye olay yerinde müdahale edildi. Kazaya karışan otobüsler, ekiplerin çalışmalarının ardından bölgeden kaldırıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA