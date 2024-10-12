İETT otobüsü alev alev yandı

İETT otobüsleri, yangın, arıza ve kaza olaylarıyla İstanbullunun can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayı sürdürüyor. Son olay dün Ataşehir'de yaşandı. 34 TP 2892 plakalı İETT otobüsü, Mor Menekşe Sokak üzerinde seyir halindeyken motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Ardından alevler kısa sürede büyüdü. Otobüsü durduran sürücü yolcuları indirdi. Mesai sonu nedeniyle tıka basa dolu olan otobüsteki vatandaşlar yanmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesi sonucu söndürülen otobüs kullanılmaz hale geldi.İETT son olarak, 1 Eylül'de otobüsler için bakım ve onarım ihalesine çıkmıştı. 19 Eylül'de yapılan ihalenin sonucu 24 Eylül'de belli oldu. 1 Ekim - 30 Kasım tarihlerini kapsayan 2 ayrı ihaleyi de kazanan firma değişmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin yaklaşık 500 milyon TL'ye ihaleyi aldığı görüldü.