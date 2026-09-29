İETT otobüsü otomobil ile çarpıştı

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Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Dün saat 17.00 sıralarında Olimpiyat Stadı Caddesi'nde Altınşehir istikametine seyir halinde olan otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü, Yeniyol Sokak durağı mevkiinde çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.