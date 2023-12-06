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Giriş Tarihi: 6.12.2023 19:43 Son Güncelleme: 6.12.2023 19:44

İETT otobüsünde biber gazı sıktı! İki kadının tartışması kamerada

Ümraniye'de İETT otobüsünde biber gazlı tartışma! İki kadın arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışmada kadınlardan biri otobüsün içinde biber gazı sıktı. Bazı yolcuların fenalaştığı olay otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
İETT otobüsünde biber gazı sıktı! İki kadının tartışması kamerada

Olay, 4 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı. Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü. İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

O ANLAR OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının tartıştığı ve bir kadının çantasından çıkardığı biber gazını diğer kadının yüzüne sıktığı görülüyor.

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İETT otobüsünde biber gazı sıktı! İki kadının tartışması kamerada
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