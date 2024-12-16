İETT otobüsünün ezdiği talihsiz kadın son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı

Beşiktaş 4. Levent mevkisi Konaklar Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında kaza dün meydana geldi. Minibüsten inerek durağa yönelen Lütfiye Koyunoğlu'na, 500T Tuzla-Cevizlibağ hattında çalışan İETT otobüsünün sürücüsü Kemal B. (61) çarptı. Talihsiz kadının başının üzerinden otobüsün arka lastiği geçti. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Koyunoğlu'nun cenazesi, savcılık talimatıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü Kemal B. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Kemal B. "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

İETT otobüsünün başının üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu Lütfiye Koyunoğlu için Sarıyer'deki Tarabya Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Lütfiye Koyunoğlu'nun Cenazesinde taziyeleri babası Rıza Koyunoğlu eski eşi, kızı, ailesi ve birçok seveni katıldı.

Koyunoğlu, Sarıyer'deki Tarabya Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığın'da defnedildi.

BABA RIZA KOYUNOĞLU, " KIZIM BURADA YATIYOR İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ BU KAZA DÜNYAYA İBRET OLSUN"

Lütfiye Koyunoğlu'nun babası Rıza Koyunoğlu, "Bak ses burada. Kızım burada yatıyor. Dünyaya ibret olsun, Türkiye'ye ibret olsun. İnsanoğlu hayatı bu kadar işte, bu kadar ucuz. Kızım burada yatıyor" diye konuştu.