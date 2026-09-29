İETT şoförüne 30 yıl hapis

İstanbul Çekmeköy'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin otobüs sürücüsü Hüseyin Gezer ile motosiklet sürücüsü Kerim Polat'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, otobüs sürücüsüne 30 yıl, motosiklet sürücüsüne ise 1 yıl hapis cezası verdi.

Geçtiğimiz yıl 15 Ekim'de öğle saatlerinde Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde 131T numaralı hatta sefer yapan İETT otobüsü sürücüsü, motosiklet sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Otobüs sürücüsü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki 3 araca, ardından yolcuların beklediği Çamlık durağına girdi.

Kazada, otobüsün altında kalarak ağır yaralanan Deniz Şengül hayatını kaybederken, otobüs sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan Gezer ve motosiklet sürücüsü Kerim Polat tutuklandı. Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; hakkında toplam 30 yıl 3 ay 10 günden 45 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen Hüseyin Gezer, mahkeme tarafından Şengül'e yönelik 'olası kastla kasten öldürme' suçundan 20 yıl, motosiklet sürücüsü Kerim Polat'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Motosiklet sürücüsüne ise 1 yıl hapis cezası verildi.