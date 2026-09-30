İftar saati aracın önünü kesip dehşet saçmışlardı: 2 gencin katledildiği davada yeni gelişme!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetlilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek cinayetine ilişkin davanın 7'nci duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada "kasten öldürme" suçundan yargılanan 6 sanık, maktul aileleri ve avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Maktul yakınları, suçluların en ağır cezayı almalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıklar ile suça sürüklenen çocukların her bir maktule yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar Ali Hamza K., Cuma K., Ömer Yasin K., Salman K. ile suça sürüklenen çocuklar B.K. ve M.S.P., önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını ve mütalaaya katılmadıklarını ileri sürerek, beraat ve tahliyelerini istedi.