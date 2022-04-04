İftar saatleri kaçta? 4 Nisan Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar saati ve il il iftar saatleri

Ramazan İmsakiyesi 2022 takvimi ile iftar saatleri ve sahur vakti belli oldu. 81 il için yayınlanan imsakiye ile birlikte "İftar saatleri kaçta?" sorusuna yanıt aranıyor. On bir ayın sultanı bin aydan daha hayırlı olarak bilinen ve mübarek Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran iftar saatleri kaçta? İstanbul iftar saati 19:38 olacak. İşte 4 Nisan Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar saati ve il il iftar saatleri

İFTAR SAATİ KAÇTA? DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022 İLE AÇIKLADI!

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimi ile iftar saati ve sahur vakti 81 il için açıklandı.

İstanbul iftar saati 4 Nisan 2022 Pazartesi için 19:38 olarak açıklandı.

İstanbul sahur saati 4 Nisan 2022 Pazartesi için 05:06 olarak açıklandı.

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:08

İftar Vakti: 19:38

5 Nisan Salı:

Sahur Vakti: 05:06

İftar Vakti: 19:39

6 Nisan Çarşamba:

Sahur Vakti: 05:04

İftar Vakti: 19:40

7 Nisan Perşembe:

Sahur Vakti: 05:02

İftar Vakti: 19:41

8 Nisan Cuma:

Sahur Vakti: 05:00

İftar Vakti: 19:43

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İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

İstanbul'da 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 21.01'de kılınacak.

İstanbul'da 5 Nisan Salı günü teravih namazı 21.02'de kılınacak.

İstanbul'da 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 21.03'de kılınacak.

İstanbul'da 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 21.05'de kılınacak.

İstanbul'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.06'da kılınacak.

Sahurda Ezan Okunurken Su İçilir Mi?

İmsak vakti orucun başladığı vakti belirten zaman dilimidir. Sabah ezanının okunduğu bu vakit, gecenin sona erdiğini, günün başladığını gösterir. Bu nedenle sahurun ardından gelen sabah ezanıyla birlikte yeni gün başlayacağından, yeme içme işinin kesilmesi gerekir. Fakat ezan başladığında ağızda bir lokma yiyecek kaldıysa ya da kişi su içerken ezan okunmaya başladıysa bunu bitirmesinde bir sakınca yoktur.

Ancak günümüz şartlarında ezan saatleri ve imsak vakitleri önceden bilindiği için bu zamana denk getirmeyecek şekilde yeme içme işini ezandan önce bitirmek daha doğru olacaktır.

Oruç Ne Zaman Başlar Ne Zaman Biter?

Oruç imsak vaktinde başlar, iftar vaktinde sona erer. İmsak ve iftar olarak adlandırılan vakitler aslında sabah ezanı ve akşam ezanı arasındaki zaman dilimidir. İmsak vakti yatsı ezanı vaktinin bittiğini, sabah ezanı vaktinin başladığını gösterir.

Sahur vakti, şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar, yani tan yeri ağarıncaya kadar olan süredir. İftar vakti ise güneşin tamamen battığı andır.

Oruçluyken Abdest Alınır Mı?

Oruçluyken banyo yapmak, abdest almak, diş fırçalamak, el ve yüz yıkamak, orucu bozmaz. Ancak buradaki en önemli nokta ağıza ve buruna alınan suyun içeri kaçmamasına dikkat etmektir. Ağız ve burna su kaçırmadan abdest almakta herhangi bir sakınca olmadığı gibi bilakis kişinin ibadetini daha huzurlu geçirmesini sağlar.

Oruç Neyle Açılır?

Orucu açarken tüketilecek besinlerle ilgili herhangi bir zaruriyet bulunmamaktadır. Ancak orucu hurmayla, suyla ya da sütle açmak sünnettir. Şayet bunlar yoksa zeytin, meyve, sebze gibi besinler tercih edilebilir. Ancak ekmek, çay, çorba gibi ateşte pişmiş yiyecek ve içeceklerle oruç açılmaması gerekir. Bu sağlık açısından da zararlı olacağından, sünnete ve hadislere uygun hareket etmek doğru olacaktır.

Bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifin meali şöyledir:

(İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.) [İ. Mace]



Bu konudaki başka hadis-i şerifler de şu şekildedir;

(Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi.) [Tirmizî]



(Peygamber efendimiz iftarını sütle de açardı.) [Dâre Kutnî]



(Peygamber efendimiz, üç hurmayla veya ateş dokunmamış bir şeyle iftar ederdi.) [Ebu Ya'la]