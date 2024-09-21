İGDAŞ’tan doğalgaz indirimine dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbullulara hayatı ucuzlatma vaatlerini unuttu. İETT, İSKİ, Halk Ekmek ve İSPARK gibi belediye şirketlerinin zamlarının ardından bu kez de doğalgaz dağıtımından sorumlu İGDAŞ, EPDK tarafından 1 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da yapılan yüzde 12,13'lük doğalgaz indiriminin iptali için dava açtı. EPDK, 2022 yılının son günlerinde yaptığı düzenleme ile bütün dağıtım bölgeleri için sistem kullanım bedellerini belirledi. Kurum, İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedelinde yüzde 56,8 oranında indirime gitti. Bu düzenlemeyle İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim yapıldı. Böylece İGDAŞ'ın 5.7 milyon abonesi 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar toplamda 14,6 milyar TL ödeyecekken, 6,9 milyar TL ödedi ve 7,7 milyar TL İstanbul halkının cebinde kaldı.Bu indirim kararını mahkemeye taşıyan İGDAŞ dava dilekçesinde, EPDK'nın sistem kullanım bedelini belirleme yöntemini eleştirerek, kendisinin Türkiye'de hizmet veren diğer dağıtım şirketlerinden farklı bir konumda olduğunu savundu. İGDAŞ sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında etkili olan işçilik maliyetlerini gerekçe göstererek, işçilerinin sendikalı olduğunu vurguladı. İşçi giderlerinin de diğer doğalgaz dağıtım şirketleri ile kıyaslanarak belirlenmesinin yerinde olmadığını iddia etti.EPDK, İGDAŞ'ın daha önce doğalgaz dağıtım lisansında herhangi bir istisnai hak talep etmediğini ayrıca şirkete de ilave bir yükümlülük getirilmediğini hatırlattı. EPDK indirim kararının hukuki olduğunu vurgulayarak, İGDAŞ'a yönelik hukuka aykırı hiçbir uygulamanın söz konusu olmadığının altını çizdi.Türkıye'de doğalgaz fiyatlarının belirlenmesinde öncelikli iki etken bulunuyor. BOTAŞ tarafından belirlenen birim gaz alım bedeli ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen sistem kullanım bedeli... EPDK'nın sistem fiyatında indirim yapması İstanbulluların doğalgazı daha ucuz kullanmasına imkan vermişti.