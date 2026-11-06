Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 10 tutuklama

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım tarihinde Iğdır merkezli olmak üzere Denizli, Amasya ve Bayburt'ta belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma süreci ve operasyon günü gerçekleştirilen aramalarda 22 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 16 adet Lyrca ve 1 adet PGN 300 ibareli sentetik ecza, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında yararlanılan çok sayıda aparat ile 11 cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 27 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Kasım 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.