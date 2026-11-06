Haberler Yaşam Haberleri Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 10 tutuklama
Giriş Tarihi: 06.11.2026 12:52

Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 10 tutuklama

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Iğdır merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Faruk KÜÇÜK Faruk KÜÇÜK
Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 10 tutuklama
  • ABONE OL

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım tarihinde Iğdır merkezli olmak üzere Denizli, Amasya ve Bayburt'ta belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma süreci ve operasyon günü gerçekleştirilen aramalarda 22 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 16 adet Lyrca ve 1 adet PGN 300 ibareli sentetik ecza, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında yararlanılan çok sayıda aparat ile 11 cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 27 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Kasım 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

#IĞDIR #DENİZLİ #AMASYA #BAYBURT
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 10 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA