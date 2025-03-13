Iğdır’da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kaza merkeze bağlı Yaycı köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır Devlet Hastanesi laboratuvarında çalıştığı öğrenilen Turgay Çıtak, elektrikli bisikletle seyir halindeyken, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDV 862 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada devrilen bisikletten yola düşen Çıtak metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından Çıtak, ambulansla kaldırıldığı ve kendisinin de çalıştığı Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.