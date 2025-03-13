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Giriş Tarihi: 13.3.2025 22:22

Iğdır'da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Iğdır’da minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Tugay Çıtak (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Iğdır’da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Kaza merkeze bağlı Yaycı köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır Devlet Hastanesi laboratuvarında çalıştığı öğrenilen Turgay Çıtak, elektrikli bisikletle seyir halindeyken, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDV 862 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada devrilen bisikletten yola düşen Çıtak metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından Çıtak, ambulansla kaldırıldığı ve kendisinin de çalıştığı Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Iğdır'da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
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