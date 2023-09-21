Iğdır’da uyuşturucu tacirlerine darbe 40 kişi tutuklandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlar yıl boyunca devam etti.

Kent merkezinde birçok adres ve araçlara yönelik son bir yılda düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılanması tamamlanan tutuklulardan F.A'ya 22 yıl, H.C'ye 8 yıl 4 ay, H.D'ye 8 yıl 4 ay, Y.G'ye 9 yıl 3 ay, R.E'ye12 yıl 9 ay ve F.A'ya 6 yıl hapis cezası verildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu maddeleri ve kullanma aparatları ele geçirildi.