Haberler Yaşam Haberleri Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine darbe 40 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.9.2023 16:37 Son Güncelleme: 21.9.2023 16:40

Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine darbe 40 kişi tutuklandı

Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir yılda düzenlenen başarılı operasyonlarda 40 kişi tutuklandı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır’da uyuşturucu tacirlerine darbe 40 kişi tutuklandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlar yıl boyunca devam etti.

Kent merkezinde birçok adres ve araçlara yönelik son bir yılda düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılanması tamamlanan tutuklulardan F.A'ya 22 yıl, H.C'ye 8 yıl 4 ay, H.D'ye 8 yıl 4 ay, Y.G'ye 9 yıl 3 ay, R.E'ye12 yıl 9 ay ve F.A'ya 6 yıl hapis cezası verildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu maddeleri ve kullanma aparatları ele geçirildi.

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Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine darbe 40 kişi tutuklandı
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