İhracat vaadiyle kâbus yaşattı

İddiaya göre ticaretle uğraşan sunucu Şükran Karaoğlan, kendisine ait markanın birkaç ürün numunesini Ali T.'ye vererek ürünlerini yurtdışında satmak istedi. Ürün numunelerini alan Ali T. ise kısa süre içinde ürünlerin beğenildiğini ve sipariş aldığını belirterek, sözde yurtdışına gidecek ürünlerin masrafları için Karaoğlan'dan para talep etti. Durumdan şüphelenen Karaoğlan, Ali T.'den uzaklaşmaya çalıştı ancak kâbus tam da bu süreçte başladı. Karaoğlan'ın peşini bırakmayan Ali T. önce kadının yakınlarını hedef aldı. Yalan söyleyerek Karaoğlan'ın arkadaşından 20 bin lira alan Ali T., ardından Karaoğlan'ı tehdit etmeye başladı. "Seni Daltonlar'a vurdurturum. Sana iftira atarım, kariyerin biter. Seni Bergen gibi yaparım, kör gezersin" gibi ifadelerle tehdit edilen Karaoğlan soluğu savcılıkta aldı. Uzaklaştırma talebinde bulunan Karaoğlan, şüpheli hakkında cezai işlem yapılmasını istedi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.