Afyonkarahisar canisi tarafından katledilmişti! İsmail Şen’in aracında 1 milyon TL olduğu iddia edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından olayın yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Hayatını kaybeden 61 yaşındaki İsmail Şen'in çiftçilik yaptığı, hayvan alım satımıyla uğraştığı ve bölgede cambaz olarak tanındığı öğrenildi. Şen'in aracının gasp edildiği sırada içerisinde yaklaşık 1 milyon TL nakit para bulunduğu, ancak saldırganın bu parayı fark etmediği öne sürüldü.

İSMAİL ŞEN HAYVANCILIKLA UĞRAŞIYORDU

İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar'ı yasa boğan silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan 61 yaşındaki İsmail Şen'in yaşamına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre çiftçilik yapan İsmail Şen, aynı zamanda hayvan alım satımıyla da uğraşıyordu. Hayvan ticareti nedeniyle bölgeyi yakından tanıyan Şen'in, hayvan alıp satmasının yanı sıra cambazlık yaptığı da öğrenildi. Şen'in hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra tanıyanları arasında da büyük üzüntüye neden oldu.

GASP EDİLEN ARAÇTA 1 MİLYON TL OLDUĞU İDDİASI

Olayla ilgili ortaya atılan en dikkat çekici iddialardan biri ise İsmail Şen'in aracındaki para oldu. İddialara göre saldırganın aracı gasp ettiği sırada araç içerisinde yaklaşık 1 milyon TL nakit para bulunuyordu. Ancak saldırganın aracı ele geçirdiği sırada söz konusu parayı fark etmediği öne sürüldü. Araçta bulunduğu iddia edilen yüklü miktardaki nakit paranın saldırgan tarafından görülmemesi, olayın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

İSMAİL ŞEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 61 yaşındaki İsmail Şen'in cenazesi, İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köydeki Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör