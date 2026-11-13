İhsaniye’deki 8 kişinin öldüğü saldırının şüphelisi İzmir’e nakledildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırının ardından tutuklanan Arif Sefa Ö.'nün cezaevi değiştirildi. 5 Kasım'da meydana gelen saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 yaşındaki Arif Sefa Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Afyonkarahisar'daki cezaevinde tutuklu bulunan Arif Sefa Ö.'nün, güvenlik gerekçesiyle başka bir ceza infaz kurumuna nakledilmesine karar verildi. Bu kapsamda şüphelinin Afyonkarahisar'dan alınarak İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.