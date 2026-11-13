Haberler Yaşam Haberleri İhsaniye’deki 8 kişinin öldüğü saldırının şüphelisi İzmir’e nakledildi
Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:52

İhsaniye’deki 8 kişinin öldüğü saldırının şüphelisi İzmir’e nakledildi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 5 Kasım’da meydana gelen, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından tutuklanan 28 yaşındaki Arif Sefa Ö., güvenlik gerekçesiyle Afyonkarahisar’daki cezaevinden İzmir’deki bir cezaevine nakledildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
İhsaniye’deki 8 kişinin öldüğü saldırının şüphelisi İzmir’e nakledildi
  • ABONE OL

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırının ardından tutuklanan Arif Sefa Ö.'nün cezaevi değiştirildi. 5 Kasım'da meydana gelen saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 yaşındaki Arif Sefa Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Afyonkarahisar'daki cezaevinde tutuklu bulunan Arif Sefa Ö.'nün, güvenlik gerekçesiyle başka bir ceza infaz kurumuna nakledilmesine karar verildi. Bu kapsamda şüphelinin Afyonkarahisar'dan alınarak İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

#AFYONKARAHİSAR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İhsaniye’deki 8 kişinin öldüğü saldırının şüphelisi İzmir’e nakledildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA