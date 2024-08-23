İhtiyaç sahiplerine sebzeler bedava

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde MHP'den 4'üncü kez belediye başkanı seçilen Yüksel Büyükkarcı, ilçede yaptıkları sosyal projelerle dikkat çekiyor. Sosyal belediyecilik anlamında birçok projeyi hayata geçiren Büyükkarcı, son olarak belediye arazilerine ektiği sebzeleri emeklilere ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtmaya başladı. Haftalık olarak paketlenen ürünler, belirlenen ailelerin adreslerine kadar getirilip teslim ediliyor. Geçen yıl belediye olarak deneme amaçlı sebze üretmeye başladıklarını belirten Yüksel Büyükkarcı, "Belediye olarak boş arazilerimiz vardı. Buranın bir kısmında sebze üretip emeklilere ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtma kararı aldık. İlk önce 10 bin metrekare alana domates, biber ve salatalık ektik.Elde ettiğimiz ürünü vatandaşlarımıza dağıttık. Çok ilgi gördü. Bu yıl da alanı 15 bin metrekareye çıkardık. Şimdi her hafta ilçedeki emeklilerimize ve tespit edilen ailelere 2 kilo domates, 2 kilo salatalık ve 1 kilo biber olarak paketleyip dağıtıyoruz" dedi. Başkan Büyükkarcı gelecek yıl üretimi 20 bin metrekareye çıkarmak istediklerini, Tarım Bakanlığı'ndan hibe alarak 10 bin metrekare sera kurup bu hizmeti daha uzun süreye yayacaklarını söyledi.Belediyenin bu hizmetinden yararlanan 70 yaşındaki Gülseri Ceber, "2 aydır pazardan domates ve biber almıyorum. Eşim emekli. Her hafta evimize sebzemiz geliyor. Hem taze hem de kaliteli. Pazara harcayacağımız para cebimizde kalıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.