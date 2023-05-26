II.Girişimcilik Ve Proje Ödülleri

Aslan Yapım Medya kurucu ortakları; "Ergin Akarsu" ve "Ömer Soytürk"ün organizatörlüğünde gerçekleşen "II. Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri" töreni ile 2023 yılına damga vurdu.



"Bekir Aksoy" ve "Ece Gürsel"in sunuculuğunda gerçekleşen bu görkemli gecede; sektöründe, girişimleriyle fark yaratan, başarılı projeleriyle isminden söz ettirmiş kişiler ve birbirinden ünlü isimler ödüllerle taçlandırıldı. İş, sanat, siyaset, medya ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen, "Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri" töreninde, sektörüne ve bulunduğu alana yenilikler kazandıran kurumları, ulusal ve uluslararası rekabette fark yaratan girişimcileri, iş insanlarını ve cemiyet dünyasının başarılı isimlerini muhteşem bir galayla buluşturdu.

"Grand Cevahir Hotel ve Convention Center"da gerçekleşen görkemli gecede; Cansu Taşkın, Beste Açar, Suadiye, Hilal Özdemir, Süreyya Ayvazova ve Burhan Şeşen gibi isimler muhteşem sahne performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.





YILIN TOP MODELİ - DİLARA KIRMIT

YILIN EN BAŞARILI TİCARİ YEDEK PARÇA FİRMASI - EUROSAN OTOMOTİV

30 yıla yakın otomotiv sektöründe bulunan, sektörde sağlamış olduğu kaliteli ürün grupları ve vermiş olduğu hizmetleriyle ismini ön plana çıkartan "Eurosan Otomotiv" firması "Yılın En Başarılı Ticari Yedek Parça Firması" ödülüne layik görülmüştür.







YILIN EN BAŞARILI TİCARİ YEDEK PARÇA FİRMASI - DELTAPV



İstanbul merkezli olarak, tıbbi bilgi hizmetlerinin desteğini sağlayan; müşterilerinin karmaşık gereksinimleri için şeffaf, makul ve uygun maliyetli proje modelleri sunan "DeltaPV" firmasi, "Yılın En Başarılı İlaç Bilimsel Destek Firması" ödülüne lâyık görülmüştür.







YILIN EN BAŞARILI YÜKSEK BASINÇLI ALÜMİNYUM DÖKÜM FİRMASI - MUBAŞ METAL



On bin metrekare üretim alanında, 2400 tona varan yıllık kapasitesiyle sektörde vermiş olduğu hizmetlerle ismini ön plana çıkartarak "Yılın En Başarılı Yüksek Basınçlı Alüminyum Döküm Firması" ödülüne lâyık görülmüştür.







YILIN SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ FİRMASI - LİBERTA KİMYA VE MÜHENDİSLİK



Endüstriyel su arıtma ve su filtrasyon alanlarında sunmuş olduğu kaliteli mühendislik hizmetleriyle sektörde ismini ön plana çıkartan "Liberta Kimya ve Mühendislik" firması "Yılın Su ve Çevre Teknolojileri Firması" ödülüne lâyık görülmüştür.







YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SINGLE'I - BÜYÜT İSTERSEN (CANSU TAŞKIN)







YILIN GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI - MEHMET ÖZYALVAÇ (EXQ OTOMOTİV)



Otomotiv sektöründe sağlamış olduğu kalite güvence sistemi desteği ile otomotiv yedek parçaları üreterek sektörde ismini ön plana çıkartan "EXQ Otomotiv" firması yönetim kurulu başkanı "Mehmet Özyalvaç" "Yılın Girişimci İş İnsanı" ödülüne lâyık görülmüştür.





YILIN GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNE SİSTEMLERİ ÜRETİCİ FİRMASI - İNAN MAKİNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

On beş bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasında, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üreticileri arasında olup plastik boyut küçültme makineleri ile geri dönüşüm hizmetleriyle ismini ön plana çıkartarak "Yılın En Başarılı Geri Dönüşüm Makine Sistemleri" üretici firması ödülüne layık görülmüştür.





YILIN ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SU ARITIMI VE ATIK SUYU GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASI - ARC WATER TECHNOLOGIES

Çevre teknolojileri alanında atık su, içme suyu alanlarında ayrıca atık su geri kazanımı alanında şartlandırma dahil Türkiye'nin toplam su yönetimi konusunda köklü ve tek firması "Arc Su Arııma Teknolojileri" firması "Yılın Çevre Teknolojileri Su Arıtımı ve Atık Suyu Geri Dönüşüm Firması" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI ÇELİK YAPI ÜRETİCİSİ - OMKON YAPI SAN. TİC. A.Ş.

Toplam 5 bin metrekare fabrika alanıyla, Türkiye ve denizaşırı ülkelerde son derece prestijli, başarıyla tamaml- anmış referansların bulunduğu üretim ve çelik yapı inşaat projelerinde uzmanlaşan "Omkon Yapı" firması "Yılın En Başarılı Çelik Yapı Üreticisi" ödülüne layık görülmüştür.







YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF GÜBRE ÜRETİM TESİSLERİ FİRMASI - HİLTAR MAKİNA VE TARIM SANAYİ



Toplam on bin kare alana sahip fabrikasında, deneyimli mühendis kadrosu ile birçok projeye imza atan "Hiltar Makina" tarıma ve çevreye katkıları ile Türkiye'de ismini ön plana çıkararak "Yılın En Başarılı İnovatif Gübre Üretim Tesisleri Firması" ödülüne layık görülmüştür.







YILIN BİYOTEKNİK MÜCADELE VE BİTKİ KORUMA SİSTEMLERİ FİRMASI - FLORA BİYOLOJİK KORUMA



2007 yılında Antalya'da faaliyetlerine başlayan, tarımda zararlı böcekleri gözlemlemek ve yakalamak amacıyla kullanılan renkli yapışkan tuzaklar üreterek sektöründe kendini ön plana çıkartan "Flora Biyolojik Koruma Sistemleri" firması "Yılın Biyoteknik Mücadele ve Bitki Koruma Sistemleri Firması" ödülüne layık görülmüştür.







YILIN EN BAŞARILI METAL FİRMASI - İDK METAL



Türkiye'nin birçok bölgesine toptan ve perakende inşaat demiri satışı gerçekleştiren "İdk Metal" firması, sektöründe vermiş olduğu kaliteli hizmetlerle ismini ön plana çıkartarak "Yılın En Başarılı Metal Firması" ödülüne layık görülmüştür.







YILIN EN İYİ POP MÜZİK SINGLE YORUMCUSU - SUADİYE

YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - TAYYAR IŞIKSAÇAN

YILIN EN BAŞARILI EĞİTİM KURUMU - DÜŞÜNÜR KOLEJİ

Ülkemizde eğitim alanında lider okul olma vizyonuyla yola çıkan, yaratıcı ve tasarım odaklı bireyler yetiştirerek ismini ön plana çıkartan "Düşünür Koleji" "Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI YAZILIM ŞİRKETİ - HC YAZILIM BİLİŞİM HİZMETLERİ

2019 yılında kurularak, bilişim teknolojilerinin kurulumu ve danışmanlığında, uzman iş süreci geliştirmede lider olan firma sektörde fark yaratarak "Yılın En Başarılı Yazılım Şirketi" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN İNOVATİF CAM TEKNOLOJİLERİ MARKASI - TETA CAM TEKNOLOJİLERİ

Türkiye'de bir ilk olarak bünyesinde geliştirdiği akıllı cam ve akıllı cam filmi ürünlerini yerli ve yabancı müşteril- erinin kullanımına sunan, 9 ülkeye ihracatlarını başarılı bir şekilde sürdüren "Teta Cam Teknolojileri" firması "Yılın İnovatif Cam Teknolojileri Firması" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI AYDINLATMA FİRMASI - POLİGHT / ÖZLEM AYDINLATMA

1991 yılında "iyi aydınlatılmış mekânlarda yaşamak herkesin hakkıdır." bilinciyle yola çıkan, en iyi ürün garantisi ve işçilikte birinci sınıf tercihler yapmak ilkeleriyle hareket eden "Polight" markası "Yılın En Başarılı Aydınlatma Firması" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI LOJİSTİK FİRMASI - CENGİZHAN LOJİSTİK

2006 yılından bu yana lojistik alanında verdiği başarılı hizmetlerle ismini ön plana çıkaran "Cengizhan Lojistik" firması "Yılın En Başarılı Uluslararası Lojistik Firması" ödülüne layık görülmüştür.





YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - HİLAL ÖZDEMİR

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK CAM GÖZ PROTEZ MARKASI - GRIMM GÖZ PROTEZ

Kazayla veya genetik olarak veya bir hastalığın neden olduğu göz travması geçirmiş hastalarına "Türkiye'de ilk ve tek olarak" mümkün olan en konforlu göz protezini uygulayan "Grimm Göz Protez" firması "Türkiye'nin İlk ve Tek Cam Göz Protez Markası" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN İŞ GÜVENLİĞİ VE HIRDAVAT ÜRÜNLERİ FİRMASI - KGT MEDİKAL VE İŞ GÜVENLİĞİ

2019 yılında kurularak yenilikçi ürün kalitesiyle yola çıkan firma, "Held't" markasıyla otomotiv sektöründe sağlamış olduğu kaliteli hizmetlerden dolayı "Yılın En Başarılı İş Güvenliği ve Hırdavat Ürünleri Firması" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI ALÜMİNYUM FİRMASI - TAN ALÜMİNYUM

30 yılı aşkın tecrübesiyle alüminyum aksesuar ve profil imâlatı konusunda gerek ürün çeşitliliği, gerek kalitesi- yle sektörün parlayan yıldızı hâline gelerek "Yılın En Başarılı Alüminyum Firması" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANI - HASKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI HİKMET KARAYEL

Hasköy ilçesinde göreve geldiğinden bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalarla örnek belediyeciliğe imza atan belediye başkanı "Hikmet Karayel" "Yılın En Başarılı İlçe Belediyesi Başkanı" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN POP MÜZİK SANATÇISI - BESTE AÇAR





YILIN EN BAŞARILI ORMAN ÜRÜNLERİ FİRMASI - TURAN ORMAN ÜRÜNLERİ

Bölgenin tek çatı altındaki en büyük palet fabrikası olarak vermiş olduğu kaliteli hizmetlerinden dolayı "Yılın En Başarılı Orman Ürünleri Firması" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI REKLAM ÇÖZÜMLERİ MAKİNA FİRMASI - SÜSTAŞ AKILLI REKLAM ÇÖZÜMLERİ

Reklam sektöründe makineleşmenin önem kazanmasıyla beraber, 2014 yılında oluşturdukları patentli "Efetek" markası ile yurtiçinde satış ve servis hizmetlerini başlatıp, sektörde göstermiş olduğu başarılı hizmetleriyle ismini ön plana çıkararak "Yılın En Başarılı Reklam Çözümleri Makina Firması" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI YAT VE TEKNE CAMLARI FİRMASI - MARİN GLASS

25 yıldır yat sektöründe kimyasal temperli bombeli cam üretiminde Türkiye'nin öncülerinden olan "Marin Glass" firması, "Yılın En Başarılı Yat ve Tekne ve Tekne Camları Firması" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI OTOBİYOGRAFİ SİNEMA FİLMİ - BUĞDAY TANESİ (AV. SERKAN BAYRAM)





YILIN EN BAŞARILI KALIP METAL FİRMASI - AYYILDIZ KALIP VE METAL

1951 yılından bu yana mobilya, otomotiv, beyaz eşya ve denizcilik gibi birçok farklı endüstri kuruluşuna başarılı bir şekilde hizmet vermeye devam eden "Ayyıldız Kalıp ve Metal" firması "Yılın En Başarılı Kalıp Metal Firması" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI CEMİYET VE MAGAZİN DERGİSİ - KLASS MAGAZİN





YILIN EN BAŞARILI MİMARİ TASARIM LUXURY KONUT PROJESİ - KÜPEV MODÜLER YAPI

Yeşil ile iç içe özgür bir yaşam sağlamak amacıyla, mimarları tarafından müşterileri için ekolojik ve kusursuz olarak tasarlanmış bir modüler konut projesi olan "KüpEv Modüler Yapı" sektöründe ismini ön plana çıkararak "Yılın En Başarılı Mimari Tasarım Luxury Konut Projesi" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI GENÇ GİRİŞİMCİSİ - ALPASLAN ÜNAL (ASLAN RULO ÇİM)

Türkiye'nin ilk sertifikalı çim tohumu üreticisi olan "Ünal Tohumculuk ve Rulo Çim" firması, yıllık beş yüz bin metrekare üretimiyle, ilk defa ülkemizde üretime başlayıp sektörün öncüsü hâline gelen "Aslan Rulo Çim"in kurucusu "Alpaslan Ünal" "Yılın En Başarılı Genç Girişimcisi" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN İYİ STAND-UP SANATÇISI - HAKAN ÇANKAYA

YILIN İNOVATİF KAUÇUK ÜRÜNLERİ FİRMASI - FAMPA KAUÇUK MAMÜLLERİ

40 yılı aşkın süredir İstanbul merkezli yedi bin metrekare alanda Türkiye'de her sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde, kaliteden ödün vermeden hızlı, çözüm odaklı sunduğu hizmetler ile "Fampa Kauçuk Mamülleri" firması "Yılın İnovatif Kauçuk Ürünleri Firması" ödülüne layık görülmüştür.





KIBRIS'IN EN BAŞARILI İŞ KADINI - BAHAR DENİZOĞLU

Kıbrıs'ta, kuaförlük ve güzellik eğitim alanında vermiş olduğu hizmetlerle ismini ön plana çıkartan "Bahar Den- izoğlu" "Kıbrıs'ın En Başarılı İş Kadını" ödülüne layık görülmtüştür.

YILIN EN BAŞARILI ALÜMİNYUM CEPHE GİYDİRME SİSTEMLERİ - MERT ALÜMİNYUM

2002 yılından beri yurtiçinde cephe giydirme sistemleri alanında, yurtdışında ise proje bazlı pvc tedarik hizmetleriyle ismini ön plana çıkaran "Mert Alüminyum" "Yılın En Başarılı Alüminyum Cephe Giydirme Sistem- leri" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI KURUMSAL SEYAHAT ACENTASI - SEYAHAT TURİZM A.Ş.

Turizm sektöründe 10 yılı aşkın tecrübesiyle, işbirliği yaptığı firmaların iş yüklerini azaltıp seyahat süreçlerini hızlandıran "Seyahat Turizm A.ş." firması "Yılın En Başarılı Kurumsal Seyahat Acentası" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI İNŞAAT FİRMASI - MARMARAM YAPI İNŞAAT

İnşaat sektöründe gerçekleştirmiş olduğu başarılı projelerle sektörde ismini ön plana çıkartan "Marmaram Yapı" firması "Yılın En Başarılı İnşaat Firması" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI KOZMETİK PAMUK ÜRÜNLERİ FİRMASI - BAMBİNO COTTON / HİRA PAMUK

Her yıl kendini geliştirerek ülkemizde ve yurtdışında sağlamış olduğu kaliteli ürün gruplarıyla ismini ön plana çıkartarak "Yılın En Başarılı Pamuk Ürünleri Firması" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GRUP ŞİRKETİ - OYSA GROUP

Gıda, kozmetik, inşaat malzemeleri, kargo ve cafe gibi sektörlerde göstermiş olduğu kaliteli hizmetlerle ismini ön plana çıkaran "Oysa Group" firması "Yılın En İyi Çıkış Yapan Grup Şirketi" ödülüne layık görülmüştür.





YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - BURHAN ŞEŞEN

YILIN EN BAŞARILI TARIMSAL GÜBRE ÜRÜNLERİ FİRMASI - PLANTIPELL

Tarım sektöründe yıllık on milyon üretim kapasitesiyle ismini ön plana çıkartan "Plantipell" firması, ülkemiz ekonomisine sağladığı desteklerle "mutlu çiftçi, mutlu Türkiye" anlayışıyla "Yılın En Başarılı Tarımsal Gübre Ürünleri Firması" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLERİ ÜRETİCİ FİRMASI - FATİH SOLAR TRACKERS SYSTEM

Türkiye'nin ilk ve tek güneş takip sistemleri üretici firması olan "Fatih Solar Trackers System" firması ülkemize kazandırmış olduğu girişimlerden dolayı "Yılın En Başarılı İlk ve Tek Güneş Takip Sistemleri Üretici Firması" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI SMA HASTALARINA DUYARLILIK VE YARDIM PROJESİ - MUCİZE NEHİR İYİLİK AKIMI DERNEĞİ

Türkiye genelinde sma hastası çocuklara yardımlarıyla ve geliştirdiği yardım projeleriyle ismini ön plana çıkar- tarak "Yılın En Başarılı Sma Hastalarına Duyarlılık ve Yardım Projesi" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI TURİZM OTEL MARKASI - AMSTERDAM BOUTIQUE HOTEL

Kuşadası bölgesinde yerli ve yabancı misafirlere vermiş olduğu kaliteli hizmetlerle ismini duyuran "Amsterdam Boutique Hotel" "Yılın En Başarılı Turizm Otel Markası" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCUSU - MERT BAYMAK

YILIN EN BAŞARILI GAYRİMENKUL ŞİRKETİ - NOVA GAYRİMENKUL

Bölgesinde sağlamış olduğu gayrimenkul hizmetleriyle ismini ön plana çıkaran "Nova Gayrimenkul" firması "Yılın En Başarılı Gayrimenkul Firması" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI HALI TASARIM FİRMASI - HEREKE İPEK HALICILIK

Sektörde gerçekleştirmiş olduğu halı tasarımlarıyla ismini ön plana çıkaran "Hereke İpek Halıcılık" yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelerek "Yılın En Başarılı Halı Tasarım Firması" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI KADIN HABER MUHABİRİ - GAMZE UYGUNTÜRK

YILIN EN İYİ MENAJERİ - HARUN AKBULUT

YILIN EN BAŞARILI ISITMA VE SOĞUTMA FİRMASI - BENMAK ISITMA VE SOĞUTMA A.Ş.

Isıtma ve soğutma sektöründe sağlamış olduğu kaliteli hizmetlerle ismini ön plana çıkaran "Benmak Isıtma ve Soğutma A.ş." markası "Yılın En Başarılı Isıtma ve Soğutma Markası" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI MOTOSİKLET GİYİM FİRMASI - MOTOBIKE JEANS

Motosiklet giyim sektöründe kaliteli ürün gruplarıyla ve vermiş olduğu hizmetlerle sektörde ismini ön plana çıkartan "Motobike Jeans" firması "Yılın En Başarılı Giyim Firması" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI PREFABRİK FİRMASI - MK GRUP PREFABRİK

Prefabrik sektöründe yıllardan beri vermiş olduğu kalite ürün grupları ve hizmetleriyle ismini ön plana çıkartan "Mk Grup Prefabrik" firması "Yılın En Başarılı Prefabrik Firması" ödülüne layık görülmüştür.





YILIN EN BAŞARILI MODA VE TASARIM GİYİM MARKASI - ANGELO GALLAZO

Tekstil sektöründe vermiş olduğu hizmetlerle ve kaliteli ürün gruplarıyla sektörde ismini ön plana çıkartan "Angelo Gallazo" giyim markası "Yılın En Başarılı Moda ve Tasarım Giyim Markası" ödülüne layık görülmüştür.

YILIN EN BAŞARILI GENÇ GİRİŞİMCİ PLATFORMU - DÜNYA GENÇ GİRİŞİMCİLER YATIRIM VE KALKINDIRMA PLATFORMU

Girişim ve yatırım alanında gerçekleştirdiği projeler ve yatırımlarla "Yılın En Başarılı Genç Girişimci Platformu"