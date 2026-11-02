İki baba, birbirinin çocuklarına böbreklerini verdi

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hatice Duru Okur'un ailesi, kızları 2 aylıkken gözlerinde meydana gelen şişme nedeniyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerinde böbrek yetmezliği tanısı alan Hatice Duru, tedavi için Ankara'ya getirildi ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde takibe alındı. Yozgat'ta yaşayan ve 4 yıldır böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi gören Hatice Mehlika Keskin de bu süreçte tedavi için Ankara'ya geldi. Aileler çocuklarını sağlığına kavuşturmak için mücadele ederken hastanede yapılan tetkiklerde, Kahramanmaraş'tan gelen Ejder Okur ile Yozgat'tan gelen Hatice Mehlika Keskin arasında doku uyumu sağlandı. Babası Ali Keskin'in dokusu da Ejder Okur'un kızı Hatice Duru ile eşleşti. Nakil planlamasında 2 baba, kendi çocukları yerine birbirlerinin çocuklarına böbrek bağışçısı oldu.

22 Ekim'de yapılan operasyonlarda, Hatice Mehlika Keskin'in babası Ali Keskin, böbreğini Hatice Duru Okur'a verdi. Hatice Duru'nun babası Ejder Okur ise böbreğini Hatice Mehlika Keskin'e bağışladı. Çocuklar, babalarının böbrek bağışıyla gerçekleştirilen çapraz nakille sağlığına kavuştu. Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1,5 yaşındaki Hatice Duru Okur, çapraz böbrek nakli yapılan en küçük hasta oldu. Hatice Mehlika Keskin'in annesi Kübra Keskin ise kızının 4 yıldır böbrek yetmezliği yaşadığını ve 1.5 yıldır da diyalize girdiğini söyleyerek, "Hatice Mehlika'ya benim ve eşimin böbrekleri uyum sağlamadı. Ejder Okur'un böbreği Hatice Mehlika'ya, eşim Ali Keskin'in böbreği de Hatice Duru'ya uydu. Böylelikle çapraz nakil gerçekleşti. Çok şaşırtıcıydı. Organ bağışlamak gerçekten çok muhteşem bir şey. Bu hayata bırakılacak en büyük miras, bence organ bağışı. İnsanlar hiç korkmasınlar. Hayat kurtarmak çok farklı bir duygu, o bağışı yapmak çok yüce bir gönül istiyor" ifadelerini kullandı.



'RÜYADA GİBİYİZ'

Hatice Duru Okur'un babası bağışçı Ejder Okur da yaklaşık 1.5 yıldır bu hastalıkla uğraştıklarını anlatarak, "Allah'a şükür şimdi nakil olduk ve sağlığımıza kavuştuk. Ben kendi kızıma böbreğimi veremedim. Hatice Mehlika ile de çapraz eşleşmeye girdik. Onun babasınınki benim kızıma uydu, benim böbreğim onun kızına uydu. Birbirimizin kızlarının canlarını kurtardık. Şu an hala rüyada gibiyiz" dedi. Organ naklinden sonra yeni bir yaşam yolculuğu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Haberal, "Bu hastaların hayatı ameliyat masasında değişiyor. Böbreği takıyoruz, böbrek çalışmaya başlıyor ameliyat masasında. Karaciğeri takıyoruz, karaciğer çalışmaya başlıyor ameliyat masasında. Yaşam orada başlıyor. Onun için ben insanlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



'HAYAT KURTARMAK İÇİN BAĞIŞ YAPIN'

Nakille sağlığına kavuşan 2. sınıf öğrencisi Hatice Mehlika Keskin, organ başığının önemine dikkat çekerek, "Ejder ağabey, bana böbreğini bağışladı. Ona çok teşekkür ediyorum. Benim babam da Duru'ya böbreğini verdi. İlk önce onlar girdi ameliyata, sonra biz girdik. Biraz ağrılı bir süreç oluyor ama geçiyor. Organ bağışı hayat kurtarır. Hayat kurtarmak için organ bağışı yapın. Bizim gibi bir sürü çocuk var. O çocuklar da iyi olsunlar" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör