İki çocuğu için kendini feda etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 22 Ekim Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine doğru giderken iddiaya göre aşırı hız yapan bir minibüs, makas atarak kaldırıma çıktı. Savrulan minibüsün üzerlerine geldiğini fark eden anne, çocuklarını son anda kenara iterek minibüsün altında kalmaktan kurtardı. Ancak minibüs, zavallı kadının üzerine devrildi. Vatandaşlar minibüsü devrildiği yerden kaldırdı. Ağır yaralı kadın hızla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın meydana geldiği bölgede esnaflık yapan Zahit Mahmut, şunları söyledi: "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Hata minibüsün."