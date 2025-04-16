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Giriş Tarihi: 16.4.2025 10:20 Son Güncelleme: 16.4.2025 10:55

İki ev küle döndü!

Zonguldak Karaelmas Mahallesi Güney Sokak’ta çıkan yangında iki ahşap ev tamamen yandı. İki katlı evde yaşadığı öğrenilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
İki ev küle döndü!

Zonguldak'ta iki katlı bir binada çıkan yangın büyüyerek yan tarafında bulunan üç katlı binaya sıçradı. Yangın neticesinde iki katlı evde yaşadığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, yangın gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak üzerindeki iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, evi tamamen sardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hemen yanındaki üç katlı evin en üst katına sıçradı.

Mahallelinin yardımıyla evde bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı ev de çatısıyla beraber ciddi hasar gördü. İki katlı evde yaşadığı öğrenilen Metin Darıcı'nın ise yapılan incelemede cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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İki ev küle döndü!
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