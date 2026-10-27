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Giriş Tarihi: 27.10.2026

İki genci hayattan kopardı tahliye edildi

Adana’da ters yöne girerek 2 gencin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesi protesto edildi. 5 Ocak Meydanı’nda toplanarak tahliye kararına itiraz eden 2 gencin aileleri “Biz ikinci kez öldük” dediler

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İki genci hayattan kopardı tahliye edildi
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Adana'da ters yönde ilerleyen otomobilin çarptığı motosikletteki Ferdi Dağparçası (21) ile arkadaşı Hasan Emre Ayan'ın (22) ölümüne neden olan ve kazada asli kusurlu bulunan alkollü sürücü Şahin Karıncaoğlu'nun tahliyesine 2 aileden tepki geldi. Acılı aileler, "Sürücünün tahliye edilmesi acımızı ikiye katladı" dediler.

Kaza, 2 Mayıs'ta Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Ters yönde ilerleyen Şahin Karıncaoğlu'nun kullandığı otomobil, Ferdi Dağparçası yönetimindeki motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, park halindeki bir kamyonete çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet ve kamyonet alev aldı. Kazada Ferdi Dağparçası ile beraberindeki arkadaşı Hasan Emre Ayan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve 0.65 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Karıncaoğlu tutuklandı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen Karıncaoğlu, 5.5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Olayın kaza değil, cinayet olduğunu ifade eden aileler, "İki yavrumuzu toprağa verdik. Ama yavrularımızı elimizden alan sürücü 5.5 ay sonra tahliye edildi. Biz ikinci kez öldük. Evlatlarımıza çarpan aracın sürücüsünün alkollü olduğu, mahalle arasında aşırı hız yaptığı iddialarının değerlendirilmesini istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

#ADANA
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İki genci hayattan kopardı tahliye edildi
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