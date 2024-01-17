İki Gökçe Kırgız arasındaki hukuk savaşı bitti: Artık Gökçe Kırgız ismini kullanamayacak

Marka haline getirdiği adını kötü şekilde kullanarak itibar kaybına uğradığını iddia eden Gökçe Kırgız Durukan, Fikri Sınai Haklar Hukuk mahkemesinde adından haksız kazanç elde edildiğini iddia ederek tazminat talebinde bulunmuştu. Gökçe Kırgız Durukan, 2006 yılında söylediği ''Kalbime Gömerim" adlı şarkısıyla bir dönemin fenomen olmuştu. Fenomen şarkıcı adının patentini almıştı.

MARKA DAVASI

Asıl adı Merve Doğan olan ve 2006'da sahne almaya başlayan Merve Doğan, 2013 yılında isim ve soyadı değişikliğine giderek resmi olarak Gökçe Kırgız Taner adını almıştı. İnternet fenomeni Gökçe Kırgız Durukan bunun üzerine İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne adının kötüye kullanılarak markasına zarar verdiği gerekçesiyle 250 bin TL talepli dava açmıştı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Gökçe Kırgız Durukan ve taraf avukatları katıldı. Davacı Durukan'ın avukatı Melik Döngelci, "Müvekkilimizin marka ve isim hakkı karşı tarafça izinsiz kullanılmıştır" diyerek davanın kabulünü ve karşı tarafın yazılı olarak özür dilemesini talep etti. Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı, müvekkilinin evlendikten sonra Gökçe Kırgız Taner olarak ismini kullanamaya başladığını, müzik dünyasında kesintisiz olarak yer almadığını vurgulayarak davanın reddini talep etti. Araştırılacak başka bir husus olmadığını belirten mahkeme kararını açıkladı.

GÖKÇE KIRGIZ İSMİNİ KULLANAMAYACAK

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, "Gökçe Kırgız" markasının davalı Gökçe Kırgız Taner tarafından kullanımının durdurulmasına, davacı Gökçe Kırgız Durukan'ın tazminat talebinin kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Taner'in 145 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Taner'in bin liralık itibar tazminatı ödemesine, yazılı özür talebinin ise reddine karar verdi.

"KAZANDIK, MUTLUYUZ"

Duruşma sonrasında Gökçe Kırgız Durukan, "Çok şükür kazandık haklı mücadelemizi. Zaten böyle olmasını ümit ediyorduk. Kazandık mutluyuz" dedi. Durukan'ın avukatı Melik Döngelci, davanın kısmen kabulüne kısmen de reddine karar verildiğini ve Gökçe Kırgız isminin sadece Gökçe Kırgız Durukan tarafından kullanılmasına, talep ettikleri tazminat taleplerinin de kabulüne karar verildiğini belirtti. Durukan, davanın emsal olduğunu da söyleyerek "Şükür adaletin işlediğine şahit olduk" dedi.