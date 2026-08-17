İki kardeş gölde boğuldu

Van
'ın Tuşba ilçesi Amik Kalesi yakınlarında 18 yaşındaki Semih Açan ile 24 yaşındaki Mert Açan, serinlemek amacıyla Van Gölü
'ne girdi. Çocuklarının çırpındığını gören baba S.A. göle girdi. Ancak güçlü akıntı ve derin su nedeniyle baba da boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve iki oğlu, hastaneye kaldırıldı. Hastanede Semih ile Mert Açan yaşamını yitirdi. Baba S.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şırnak
'ın İdil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 22 yaşındaki Yeşim İzer'in cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.