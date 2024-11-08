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Giriş Tarihi: 8.11.2024 15:53 Son Güncelleme: 8.11.2024 16:20

İki katlı ahşap ev tamamen yandı

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü’nde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
İki katlı ahşap ev tamamen yandı

Meydana gelen yangın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre Erdal, Erol ve anneleri Kadriye Ergenekon'un yaşadığı iki katlı yarı ahşap evde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede her yeri saran alevler evi kullanılamaz hale getirdi. Ev sakinleri ve köy sakinlerinin müdahalesi yangını söndürmekte yetersiz kalırken, Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında yaralanan olmazken, 3 kişinin yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. 3 kişilik Ergenekon ailesi yangın sırasında evden bir eşya kurtaramazken, kış ayına girerken evsiz kaldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili olarak rapor tutarak, yangının çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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İki katlı ahşap ev tamamen yandı
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