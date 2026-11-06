İki küçük kalp acil nakil bekliyor

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören 11 yaşındaki Elifsu Yüksel ve 9 yaşındaki Kadirhan Yalçın, hayata tutunabilmek için acil kalp nakli bekliyor. Organ Bağışı Haftası'nda yeni bir kalple sağlıklarına kavuşup evlerine dönmenin hayalini kuran Kadirhan Yalçın (9) ve Elifsu Yüksel (11), tedavi gördükleri Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde aileleriyle umutlu bir haber bekliyor. Kalp yetmezliği tedavileri nedeniyle okulundan ayrı kalan iki çocuk, hastane sınıfında da beraber derse giriyor. Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güvener yaptığı açıklamada, Elifsu ve Kadirhan için kalp naklinin hayati önem taşıdığını belirtti. Kalp naklinin zorunlu bir tedavi seçeneği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Güvener, özellikle kilolarının düşük olması nedeniyle alternatif tedavi imkanlarının sınırlı olduğunu söyledi. Güvener, kalp nakillerinin kadavradan ve beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organlarla yapılabildiğini ve bağış sayısının sınırlı olduğunu belirterek, organ bağışının artmasının nakil bekleyen hastaların hayatına dokunacağını dile getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör