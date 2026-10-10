İki otomobil çarpıştı: 3 ölü

Ankara-Kayseri kara yolunun Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, iki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobillerden birinin sürücüsü Necati Karakoç (67) ile yolcular Kezban Karakoç (67) ve Nazlı Avcı'nın (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü Halil Özdemir ise kazada yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özdemir'in kaburgalarında kırık tespit edildi. Özdemir'in aynı zamanda HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Aydın-İzmir otobanı üzerinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile bir midibüs çarpıştı. Kazada 2 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, Polonyalı olduğu belirtilen turist grubundan 9 kişi yaralandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör