Haberler Yaşam Haberleri İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 22.1.2025 17:44

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

DHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!

Kaza, Isparta- Konya yolunun Eğirdir'e bağlı Karabağlar mevkisinde meydana geldi.

Isparta'dan Konya yönüne giden Murat Uncu idaresindeki otomobille karşı yönden gelen Atilla Demirtaş idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan Minnet Kocaburun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücüler ile İnci Demirtaş ise Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası hayati tehlike kaydıyla Isparta'daki hastanelere sevk edildi.

Minnet Kocaburun'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobillerin kurtarıcı yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA