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Giriş Tarihi: 1.11.2026 11:40

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı

Burdur'un Çavdır ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı
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Kaza sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Bayır köyü yakınlarında, Denizli-Antalya kara yolunun Bayır Köyü Mevkisi'nde meydana geldi. İçerisinde tarım işçilerinin taşıyan toplam 7 kişinin bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bulunan bir çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı.

#BURDUR #ANTALYA
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı
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