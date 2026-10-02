İki şehirde iki yeni otel

RAMS Global, otelcilik devi Marriott International ile küresel iş birliğini Türkiye'ye taşıdı. Anlaşma kapsamında RAMS City Haliç ve RAMS City Gaziantep projelerinde toplam 210 odalı iki farklı Marriott markası yer alacak. İşbirliğinin imzaları düzenlenen basın toplantısında atıldı. Marriott International Hotel Development, CEE&CIS Başkan Yardımcısı Ivan Kiseev, "RAMS Global ile Kazakistan ve Kırgızistan'da başlayan iş birliğimizi, Türkiye'de yeni projelerde güçlendirerek devam ettiriyoruz" diye konuştu. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül de, "Haliç'te Apartments by Marriott Bonvoy ile uzun süreli konaklama ihtiyacına, Gaziantep'te ise Sheraton markasıyla iş dünyası, turizm ve etkinlik odaklı şehir otelciliğine yönelik iki farklı model sunacağız. Ankara ve Bodrum'da hayata geçirilmesi planlanan yeni otel yatırımlarına yönelik de görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Toplantıda gündeme dair soruları da yanıtlayan Bülbül, gayrimenkul sektörünün her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Fon krizinin sektöre etkisine dair de Bülbül, "Devletimiz süreci titizlikle takip ediyor. Ancak yatırımda en güvenli sektörlerden biri gayrimenkul ve yeni yatırım yapmayı planlayanların gayrimenkul sektörüne yöneleceğini düşünüyoruz. Bu da sektörümüze pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör