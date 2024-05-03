İki Suriyelinin böbreğini alan İsrailliler yalandı

Adana Emniyeti, bir ay önce sağlık turizmi için İsrail'den gelen 7 kişinin pasaportlarını incelediğinde, 2'sinin sahte olduğunu değerlendirdi. Detaylı inceleme yapan polis, İsrailli gibi gösterilen ve pasaportları sahte olan 2 kişinin Suriye uyruklu Z.M.Z. (21) ile A.S. (20) olduğunu tespit etti. İncelemede, Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için organların alıcısı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.'nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiği anlaşıldı. Polis, uluslararası organ ticareti yapan şebekenin Türkiye ve İsrail sorumluların da aralarında olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Hâkim karşısına çıkan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı. İsrail uyruklu M.A.M. ile şebekeye tercümanlık yapan E.D. adli kontrolle serbest kalırken yurtdışına çıkış yasağı aldılar.