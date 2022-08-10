İki yaşındaki kız, yılanı oyuncak diye ısırdı

Bingöl'ün Kantar köyünde 2 yaşındaki kız çocuğu S.E. bahçede oynadığı sırada eline aldığı yılanı oyuncak sandığı yılanı ısırdı. Yılanın da soktuğu S.E., Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı S.E., taburcu edildi.

Bingöl'de bir çocuğu yılanın ısırması sonucu 2 yaşındaki ısırılan çocuk yılanı ağzına alarak ısırdı. Dün akşam saatlerinde Bingöl merkeze bağlı Kantar köyünde 2 yaşındaki S.E. adlı çocuk bahçede oynadığı esnada çığlık attı. Attığı çığlığın ardından çocuğun yanına gelen komşusu 50 santim boyundaki bir yılanı çocuğun ağzında gördü. Yılanın sokmasıyla çocuğun refleks gösterip yılanı ısırdığını gören komşu, yılanı çocuğun elinden alarak öldürdü. Komşunun çocuğa ilk müdahalesinin ardından ailesi tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yılanın soktuğu S.E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yılanın soktuğu S.E., yaşadığı korku dolu olaydan habersiz bir şekilde Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Hastanede gözlem altına alınan S.E., tedavisinin ardından hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi. Bir gün hastanede tutulan S.E., sağlık durumunun iyi olması nedeniyle taburcu edildi.