İki yılda şifa kapısı oldu

Bölgenin sağlık alanındaki en önemli yatırımlarından biri olan Kocaeli Şehir Hastanesi, açılışının ikinci yıl dönümünü düzenlenen törenle kutladı. 3 Nisan 2023'de kapılarını açan hastane, geçen iki yıl içinde hem Kocaeli'nin hem de çevre illerin sağlık yükünü büyük ölçüde üstlenerek vatandaşlara yüksek standartlarda sağlık hizmeti sundu. Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahri Elmas ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "İki yıl içinde burada tedavi gören milyonlarca vatandaşımızı düşündüğümüzde, bu yatırımın ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkıyor" dedi. Başhekim Prof. Dr. Elmas, hastanenin ikinci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kocaeli Şehir Hastanesi, modern sağlık hizmetleri ile öne çıkan, hasta ve çalışan odaklı yaklaşımıyla geleceğin hastanesi vizyonunu benimseyen bir kurumdur. Hastanemiz sadece Kocaeli için değil, bölgemiz ve ülkemiz için de önemli bir sağlık yatırımıdır" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yaptığı konuşmada, Şehir Hastanesi'nde verilen hizmetin büyüklüğüne değindi. Büyükakın, "Günde yaklaşık 10 bin kişi buraya geliyor. 10 bin kişi dediğiniz, Anadolu'da büyük ölçekli bir ilçe nüfusu kadar bir hareketliliğe denk geliyor" dedi.