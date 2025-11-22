İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? 2025-2026 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihi

İlki kasım, ikincisi ise mart ayında gerçekleştirilen ara tatillerden ilki geride kaldı. Söz konusu tatil, sömestr sonrası başlayacak olan ikinci dönemde uygulanacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İşte 2025-2026 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihi hakkında detaylar;