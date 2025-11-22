Haberler Yaşam Haberleri İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? 2025-2026 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihi
Giriş Tarihi: 22.11.2025 16:37

Kasım ara tatilinden dönen öğrenciler eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Yılda iki kez bir haftalık ara olacak şekilde uygulanan bu mola, ikinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte sorusuyla araştırılıyor. İşte, 2025-2026 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihi.

İlki kasım, ikincisi ise mart ayında gerçekleştirilen ara tatillerden ilki geride kaldı. Söz konusu tatil, sömestr sonrası başlayacak olan ikinci dönemde uygulanacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İşte 2025-2026 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihi hakkında detaylar;

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak, 20 Mart 2026 Cuma günü ise sona erecek.

Öğrenciler 5 günlük aranın ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek, ilk karneler bu tarihte dağıtılacak. Yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü ikinci dönem karnelerinin dağıtılması ile eğitim öğretim dönemi tamamlanmış olacak.

