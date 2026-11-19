Gürcistan
'la yapılan işbirliği kapsamında, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı'nın da aralarında bulunduğu 6 firari Türkiye
'ye getirildi. İstanbul
'da 48 ayrı eyleme karışan Ahmet Dinç 29 yıl 18 ay hapis cezasıyla aranırken, Yusuf Namlı'nın ise çok sayıda ağır suçtan yakalama kararı bulunuyordu. Operasyon kapsamında farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer 4 firarinin de Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek
, "Unutulmasın ki, bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.