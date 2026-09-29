İkiz bebekler Adel ve Kaplan kök hücre bağışı bekliyor

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir hastanede acil servis hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Sarpkaya ile ev hanımı eşi Birsu Sarpkaya'nın 14 aylık ikizleri Adel ve Kaplan'a majör talasemi tanısı kondu. Tanıyı koyan doktorların "Tek ve kesin tedavi yöntemi, acilen kök hücre nakli yapılması" şeklinde bilgi vermesi üzerine aile bağış kampanyası başlattı.

KIZILAY EKİP GÖREVLENDİRDİ

İkizlerin babası Dr. Mehmet Sarpkaya, Kızılay'ın kök hücre ile ilgili bağışçı programı TÜRKKÖK kapsamında uygun kök hücre arandığını söyledi. Baba Sarpkaya, "1 Ekim Perşembe günü saat 10.00 – 16.30 arasında Kızılay'ın ekibi, acil servisinde görev yaptığım Özel Tarsus MMT American Hastanesi'nde olacak. Bağış işlemi sırasında sadece 3 tüp kan alınacak. Bağışta bulunmak için 18-35 yaş arasında olmak ve bulaşıcı hastalık taşımamak gerekiyor. O gün hastaneye gelemeyenler, diledikleri bir Kızılay kan alma merkezine başvurabilir" dedi.

SOSYAL MEDYA SEFERBERLİĞİ

Anne Birsu Sarpkaya ise bağışla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin, kendisine ait 0 530 336 70 20 numaralı telefonu arayabileceğini söyledi. Birsu Sarpkaya, bağış çalışmasının duyurulması için Instagram'da @adel.kaplan.sarpkaya kullanıcı adıyla hesap açtıklarını da belirterek, "Bizim açtığımız hesap ve gönüllülerin kendi yayınlarıyla daha çok kişiye ulaşarak bebeklerimize uygun kök hücre bulmak için kampanya yürütüyoruz. Duyarlı insanların kök hücre bağışı konusunda desteğini bekliyoruz" diye konuştu.