İkiz kardeşlerden muhteşem başarı: Biri 500, diğeri 480 puan aldı

İstanbul Esenyurt'taki Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Ulaş Güney Daşdemir, 90 sorunun tamamını yaparak 500 tam puan, ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir ise 85 soruyu doğru yaparak 480 puan aldı. SABAH'a konuşan ikizlerden Ulaş Güney Daşdemir, sadece ders çalışmaya odaklamadıklarını aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlerinde içinde olduklarını bununda ders çalışmaya büyük katkı sağladığını belirterek, "Ailem, öğretmenlerim ve özellikle İngilizce öğretmenim Gözde hocam büyük bir motivasyon desteği verdi. Annem eğitimci olduğu için çok yardımcı oldu. Babamda mühendis olduğu için matematik konusunda yardımcı oldu. Basketbol ve satrancı seviyorum. Satranç şampiyonluğumda var. İstanbul Erkek Lisesinde okumayı istiyorum. Sonrasında da ABD ya da Almanya'da Tıp okuyup, ülkeme geri dönerek, milletime hizmet etmek istiyorum" dedi.Gözde Naz Daşdemir ise sınava hazırlanırken ikiz kardeşinden özelikle matematik konularında destek gördüğünü, kendisinin ise sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında onu desteklediğini söyleyerek, "Birbirimize hem motivasyon hem de konular açısından çok destek olduk ve çok çalıştık. Ayrıca jimnastikçiyim. Profesyonel sporcuyum, yurtdışına gidiyorum, derecelerim var. Avrupa Bölge birincisi oldum. Sporcu olmak çok azim ve disiplin kazandırdı. Bu da düzenli çalışmamı sağladı" dedi.Anne Şenay Daşdemir ise çocuklarının sınavda başarılı olmaları için evde uygun ortam hazırladıklarını, onlarında çok sıkı çalışıp karşılığını aldığını söyledi. Okul müdürü Özge Şahin'de, "Böyle bir sonuç bekliyorduk, sadece derse kanalize olan öğrenciler değildi, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere de katılan ve kendini geliştiren bir yapıya sahipler" dedi. Mehmet AVŞAR / SABAH