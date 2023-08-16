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Giriş Tarihi: 16.8.2023 10:55

İkizdere Belediye Başkanı definecilere böyle sitem etti: Burada kamyonla altın filan yok

Rize'nin İkizdere ilçesinde bilim insanlarının arkeolojik yüzey araştırmalarında bulunan, 3 bin yıllık mağara resimleri ile bozkır kavimlerine ait olduğu düşünülen eski yerleşim yerlerinin olduğu bölge, keşif sonrası, definecilerin hedefi oldu. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Burada kamyonla altın filan yok. İnsanlar meraktan geliyor. Uzmanlar burada çanak, çömlek ve çeşitli yaşam kalıntıları olduğunu söylüyor. Kayayı mı söküp götüreceksin? O kaya yerinde değerli" diye konuştu.

DHA
İkizdere Belediye Başkanı definecilere böyle sitem etti: Burada kamyonla altın filan yok

Rize'de 2022 yılının Eylül ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İkizdere ilçesinde başlayıp, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde devam edecek olan arkeolojik yüzey çalışmalarında, kale kalıntıları, yerleşim yerleri ve bölgede Bozkır kavimlerine ait olduğu düşünülen 3 bin yıl öncesine ait kaya resimleri bulundu.



Bölgede sık orman dokusu içinde 4 metre uzunluğundaki kayalara boyama yöntemiyle işlenmiş, 4 silahsız atlı tasvirlere ve Türk toplumunun önemli simgelerinden olan kaya üzerine resmedilmiş hayat ağacı sembollerine ulaşıldı.



Bilim insanlarının keşfettiği mağara resimleri ile eski yerleşim yerlerine ait bilgilerin gizli tutulduğu bölgede, defineciler izinsiz kazı yaparken yakalandı. 9 Ağustos'ta yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Çağrankaya Yaylası'nda bir kişi, sabah saatlerinde iş makinesi ile bir grup kişinin kazı yaptığını görüp, belediye başkanına bilgi verdi. Başkanın ihbarıyla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir grubun izinsiz kazı yaptığını tespit edip, yasal işlem başlattı.



'KÜLTÜREL DEĞERİ VAR'
Bölgede sadece yerleşim yerlerine ait çanak çömlek bulunduğunu belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Bir sabah vatandaşımız Çağrankaya Yaylası'nda yürüyüş yaparken, bir tane iş makinesi ile vatandaşların kazı yaptığını görüyor.



Ekipler de izinsiz kazı yapanları yakalayıp, haklarında adli süreç başlattı. Ben hocalarıma sorduğumda, 'Burada bir hazine yok, bir altın küpü bulamazlar. Burada olanların parasal bir değeri yok, kültürel bir değeri var. Onlar da bir işlerine yaramayacak' dediler.

Münferit olarak daha önce duyduk ama ilk kez bir define olayına rastladık. İşin açıkçası ben de şaşırdım. Böyle bir şeye yeltenmeyin. Burada kamyonla altın filan yok. İnsanlar meraktan dolayı geliyor. Uzmanlar burada çanak, çömlek ve çeşitli yaşam kalıntıları olduğunu söylüyor. Kaya resmi kimin ne işine yarar ki, kayayı mı söküp götüreceksin? O kaya yerinde değerli" diye konuştu.

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İkizdere Belediye Başkanı definecilere böyle sitem etti: Burada kamyonla altın filan yok
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