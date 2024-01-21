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Giriş Tarihi: 22.1.2024

İkizdere’nin ‘Heidi’si

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İkizdere’nin ‘Heidi’si
Rize'de 11 yaşındayken yeni doğum yapan keçiyi okul çantasına koyarak sırtında taşıdığı fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan nam-ı diğer 'Keçili kız' Hamdu Sena Bilgin üniversiteye hazırlanıyor. İkizdere ilçesi Yağcılar Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, 6 yıl önce yeni doğum yapan keçiyi okul çantasına koyarak sırtında taşıdığı sırada çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni toplamıştı. Hamdu Sena'nın ailesi 65 keçi, 33 koyun ve 75 inekten elde ettiği tereyağ, ayran, yoğurt, peynir, kaymak, süt ve eti satarak geçimini sağlıyor.



İkizdere Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Bilgin'in hedefi ise üniversiteyi kazanıp Ziraat mühendisi olmak. Sabahları gün doğmadan kalkan Bilgin, hayvanlarını yediriyor, sonra okula gidiyor. Hamdu Sena Bilgin, "Küçüklüğümden beri hayvanları, doğayı çok seviyorum. Hayvanlarımızla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Sabah 7'de hayvanlarımızı yediriyorum, akşam okuldan gelince yine onların bakımını yapıyorum. Ailecek hayvancılık yapıyoruz. Çobanlık güzel bir şey, hayvanların dilinden anlıyorum. Tek hedefim üniversite sınavını kazanıp, ziraat mühendisi olmak. Bu alanda kendimi çok daha geliştirip Türkiye'ye bu konuda faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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İkizdere’nin ‘Heidi’si
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