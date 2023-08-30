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Giriş Tarihi: 30.8.2023 14:47 Son Güncelleme: 30.8.2023 16:09

İkizini tek yumrukla öldürdü!

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy mevkiinde, babalarına ait iş yerinde tartışan kardeşlerin kavgası, cinayetle sonuçlandı. İddialara göre henüz 17 yaşında olan ikizlerden Y.G. kardeşi Emre G.'nin göğüsüne vurduğu yumruk ile ölümüne sebep oldu.

ABBAS ÇAKAR
İkizini tek yumrukla öldürdü!

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Köseköy mevkiinde gece geç saatlerde yaşanan olayda inşaat İşleri ile uğraşan baba E.G'nin, tek yumurta ikizi oldukları öğrenilen çocukları Emre G. ile Y.G. babalarına ait iş yerinin deposunda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kendi aralarında sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Y.G. Emre G.'nin göğüsüne yumruk attı. Bu yumruk ile birlikte Emre G. aniden yere yığıldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kardeşinin yere yığılıp kendine gelmemesi ile üzerine, yanlarında bulunan diğer arkadaşı ile birlikte paniğe kapılan Y.G. hemen olayı büyüklerine bildirdi. Bunun üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, Emre G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrası Emre G.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kardeşi gözaltına alındı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Attığı yumruk ile kardeşinn kalp krizi geçirerek ölümüne neden olduğu değerlendirilen Y. G.'nin emniyette sorgusu devam ederken, kardeşi Emre G'nin tamamlanan işlemler sonrası cenazesinin İstasyon Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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İkizini tek yumrukla öldürdü!
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