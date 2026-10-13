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Giriş Tarihi: 13.10.2026

İkizinin desteğiyle hayata gülümsedi

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İkizinin desteğiyle hayata gülümsedi
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Adana'da 2019 yılında prematüre olarak dünyaya gelen ikiz kızlar Kumsal ve Masal, sevginin gücüyle tüm engelleri aşıyor. Serebral palsi (beyin felci) tanısı konulan Masal'ın en büyük destekçisi ise yanı başındaki ikizi Kumsal. İlkokul birinci sınıf öğrencisi olan Kumsal, okuldan eve gelir gelmez soluğu kardeşinin yanında alıyor. Okulda öğrendiği harfleri, şarkıları ve oyunları Masal ile paylaşan Kumsal, onunla boyama yaparak gelişimine katkı sağlıyor. Kardeşinin yürümesini ve onunla aynı okula gitmesini çok istediğini söyleyen vefakâr ikiz, gönüllü bir terapist gibi Masal'ı hayata bağlıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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İkizinin desteğiyle hayata gülümsedi
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