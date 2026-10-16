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Giriş Tarihi: 16.10.2026

İkizler okulda da ayrılmadı

Erzurum’un Çat ilçesinde ikizler Fatmanur ve Zehranur Kahraman (25), Sarıkaşık Mahallesi İlkokulu’nda görev yapıp, aynı lojmanda kalıyor

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İkizler okulda da ayrılmadı
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Erzurumlu ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, Çat ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Sarıkaşık Mahallesi'nde 62 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokulda görev yapıyor. Fatmanur Kahraman, yaklaşık 1,5 yıl önce atandığı Sarıkaşık İlkokulu'nda 1 ve 2'nci sınıfların dersine girerken, psikolojik danışmanlıktan mezun olan Zehranur ise 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda ücretli öğretmen olarak aynı okulda göreve başladı. Aynı okulda görev yaparak bugüne kadar olduğu gibi birbirlerini yalnız bırakmayan ikizler, aynı lojmanı da paylaşıyor. İkizler, hem meslek hayatında hem de günlük yaşamlarında birbirlerine destek oluyor. Psikolojik danışmanlık mezunu olduğunu belirten Zehranur Kahraman, kardeşinin yanına gelme kararını şöyle anlattı: "Kardeşim önce buradaydı, daha sonra ben onun yanına geldim. Hem onu yalnız bırakmamak hem de aynı lojmanda kalmak için yanına geldim. İkiz olarak aynı yerde çalışmak çok güzel bir şey. Aynı lojmanda kalmak bizim için çok büyük bir avantaj. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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