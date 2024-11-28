İklim aktivisti Greta'dan küstah paylaşım! Türkiye'ye “Katliamcı” dedi. Tepkiler çığ gibi…

Türkiye'de çeşitli ziyaretler için gelen 21 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, 25 Ekim'de İstanbul'da iklim aktivistleri ile bir araya geldi. Geçtiğimiz Cuma günü ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Thunberg, ziyareti sonrasında Van'a çektirdiği bir fotoğraf karesi ile birlikte sosyal medya hesabı X'den skandal bir paylaşıma imza attı. Thunberg, "Kürdistan" etiketi ekleyerek "Kürt bölgelerinde özerklik ve özyönetim, dayanışmanın temeli olmalıdır" şeklinde bir paylaşım yaptı. Terör örgütü PKK'nın terör saldırılarından hiç söz etmeyen Thunberg, PKK'nın söylemlerine benzer ifadeler kullandı.

PKK PROPAGANDASI YAPTI

Sosyal medya paylaşımında Thunberg, Doğu Anadolu bölgesindeki ziyaretlerine değindiği yazısında bölgede sistematik bir baskı ve zulmün yaşandığı iftirasını attı. Türkiye Devleti'nin bölgede katliamlar yaptığı yalanını dillendiren Thunberg, terör örgütünün propagandasını şöyle dillendirdi: "Türkiye'de gerçek dayanışma köprüleri kurmak için Kürt bölgeleri için özerklik ve özyönetim esastır. Kürt halkı kendi hayatlarını, kültürlerini ve topluluklarını şekillendirme hakkını hak ediyor. Türkiye, Kürtler ve diğer azınlık gruplarına yönelik tutumunu, haklarını anayasaya koyarak netleştirmelidir. Hükümet, siyasi muhaliflerini susturmak için bir bahane olarak 'terörizm'i kullanmaya devam ediyor."

TEPKİ GÖSTERİLDİ: "KUKLA OLMAYIN"

Aktivist Greta Thunberg'in bu sözleri sosyal medyada her kesim tarafından büyük tepki çekti. Tepkilerden bazıları şöyle: Nejat Özonay: "Elbette kendi insanlarını öldürdükleri hikâyeleri anlatmayacaklardı... Bebekler, çocuklar, kadınlar, erkekler... O bölgenin yanlış insanlarıyla tanıştınız... Kukla olmayın..."

"SENİ KİMİN YÖNETTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Atila Bozuk Kayı: "Öncelikle kendi işine bak. Sen kimsin? Kürt terör örgütü tarafından öldürülen sivillerle konuşun. Örneğin neden öğretmenleri öldürüyorlar? Neden bebekleri öldürüyorlar? Sen cahil bir çocuksun ama seni kimin yönettiğini biliyoruz. Sen sadece bir kuklasın. Kürtler Türkiye'de cumhurbaşkanı bile olabiliyorlar, Turgut Özal gibi. Kürt vatandaşların büyük çoğunluğu ülkelerine, yani Türkiye'ye sadıktır. Siz sadece ayrılıkçı teröristlerle görüştünüz."

"TERÖR ODAKLI BİR GÜNDEMİN DESTEKÇİSİ"

Hasan Kulaksız: "Greta Thunberg'in, 'iklim aktivisti' kisvesi altında PKK propagandasını destekleyen bu açıklaması, bir provokasyondan başka bir şey değildir ve tamamen kabul edilemez. Thunberg, iklim aktivizmi sayesinde dünya çapında sempati kazanmış olsa da, açıklamaları açıkça nerede durduğunu gösteriyor ve onu terör odaklı bir gündemin destekçisi olarak ifşa ediyor."

"PROJE ELEMANLAR. PROJE BEDENLER"

Ali Coşkun: "LGBT, iklim aktivisti, terör sempatizanlığı, garip sanatsal aktiviteler. Hiç şaşmaz. Hep aynı olay. Proje elemanlar. Proje bedenler. Kendi kıymetleri yok. Başkaları tarafından kullanılıyorlar."