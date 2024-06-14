İl il bayram namazı saatleri

Adana..................... 05.52
Adıyaman............... 05.38
Afyonkarahisar...... 06.07
Ağrı........................ 05.14
Aksaray................. 05.54
Amasya.................. 05.41
Ankara................... 05.54
Antalya.................. 06.11
Ardahan................. 05.12
Artvin..................... 05.15
Aydın...................... 06.20
Balıkesir................ 06.15
Bartın..................... 05.52
Batman.................. 05.27
Bayburt.................. 05.24
Bilecik.................... 06.05
Bingöl.................... 05.26
Bitlis...................... 05.21
Bolu....................... 05.57
Burdur................... 06.10
Bursa..................... 06.09
Çanakkale.............. 06.20
Çankırı................... 05.50
Çorum.................... 05.44
Denizli................... 06.15
Diyarbakır.............. 05.30
Düzce..................... 05.59
Edirne.................... 06.15
Elazığ..................... 05.32
Erzincan................. 05.28
Erzurum................ 05.21
Eskişehir............... 06.04
Gaziantep............... 05.43
Giresun.................. 05.30
Gümüşhane............ 05.26
Hakkari.................. 05.17
Hatay..................... 05.50
Iğdır....................... 05.10
Isparta................... 06.09
İstanbul................. 06.07
İzmir...................... 06.21
Kahramanmaraş.... 05.44
Karabük................. 05.52
Karaman................ 06.00
Kars....................... 05.12
Kastamonu............. 05.47
Kayseri.................. 05.47
Kilis....................... 05.45
Kırıkkale................ 05.52
Kırklareli............... 06.12
Kırşehir................. 05.51
Kocaeli................... 06.04
Konya..................... 06.01
Kütahya................. 06.07
Malatya.................. 05.37
Manisa................... 06.19
Mardin................... 05.29
Mersin................... 05.55
Muğla..................... 06.19
Muş........................ 05.23
Nevşehir:............... 05.50
Niğde..................... 05.52
Ordu....................... 05.32
Osmaniye............... 05.48
Rize........................ 05.21
Sakarya................. 06.02
Samsun.................. 05.37
Şanlıurfa................ 05.38
Siirt........................ 05.23
Sinop...................... 05.40
Şırnak.................... 05.22
Sivas...................... 05.28
Tekirdağ................ 06.13
Tokat..................... 05.39
Trabzon................. 05.24
Tunceli................... 05.30
Uşak....................... 06.11
Van......................... 05.16
Yalova.................... 06.07
Yozgat.................... 05.47
Zonguldak.............. 05.55