SON DAKİKA! Çanakkale’deki doğa yürüyüşünde kaybolmuştu: İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

Belli bir süre sonra arkadaşlarına birinci grubu bekleyeceğini söyleyen Bartu, diğer grubu bırakarak geri döndü. Ancak o saatten sonra Bartu'dan bir daha haber alınmadı. Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlattı.