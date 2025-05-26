SON DAKİKA! Çanakkale’deki doğa yürüyüşünde kaybolmuştu: İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, dün bir grup arkadaşıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıktı. 3 grup halinde çıkılan yürüyüşte birimci grupta yer alan Bartu, Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde grup değiştirerek diğer grupla yürümeye başladı.
Belli bir süre sonra arkadaşlarına birinci grubu bekleyeceğini söyleyen Bartu, diğer grubu bırakarak geri döndü. Ancak o saatten sonra Bartu'dan bir daha haber alınmadı. Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlattı.
İL MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE
Sabah saatlerinde bölgeye gelen Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, yetkililerden arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun herhangi bir sağlık sorununun olmadığı bilgisine ulaştıklarını belirten Borca, "Müdür yardımcımız düzenli olarak yürüyüş yapıyordu. Ancak bu bölgeye hâkim değilmiş" dedi
ÜZÜCÜ HABER GELDİ
21 saattir devam eden arama kurtarma çalışmalarında üzücü haber geldi. Jandarma timleri Bartu'yu kaybolduğu bölgeden 2 kilometre uzaklıkta buldu. İlk etapta uçurumdan yuvarlanma sonucu başına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Bartu'nun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.