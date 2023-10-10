İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’nun acı günü

Nuran Memişoğlu'nun bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Memişoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile İstanbul'daki bir çok hastanenin yöneticileri ve başhekimleri de katıldı.

Cenaze töreninden önce taziyeleri kabul eden Prof. Dr. Memişoğlu'nun oldukça üzgün olduğu gözlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nuran Memişoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.