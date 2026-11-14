Haberler Yaşam Haberleri İlanla fuhuş ağına operasyon: 12 gözaltı
Giriş Tarihi: 14.11.2026

İlanla fuhuş ağına operasyon: 12 gözaltı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İlanla fuhuş ağına operasyon: 12 gözaltı
  • ABONE OL

İstanbul'da internet üzerinden verdikleri eskort ilanlarıyla kadınlara müşteri temin ederek fuhuştan gelir elde eden suç organizasyonuna yönelik operasyon düzenlendi. Bazı şüphelilerin özel görüntülerini ele geçirip ailelerine göndermekle tehdit ettiği kadınların fuhuş organizasyonu içinde zorla tutulduğu tespit edildi.

MÜŞTERİLERE DE ŞANTAJ
Müşteri olarak iletişime geçen kişilerin de özel görüntülerini toplayan şüphelilerin, onları de tehdit ettiği ortaya çıktı. Fuhşun yanı sıra uyuşturucu madde faaliyetleriyle de bağlantılı olduğu belirlenen organizasyona yönelik operasyonda çok sayıda mağdur kadın kurtarıldı. 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İlanla fuhuş ağına operasyon: 12 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA