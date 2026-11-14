İlanla fuhuş ağına operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da internet üzerinden verdikleri eskort ilanlarıyla kadınlara müşteri temin ederek fuhuştan gelir elde eden suç organizasyonuna yönelik operasyon düzenlendi. Bazı şüphelilerin özel görüntülerini ele geçirip ailelerine göndermekle tehdit ettiği kadınların fuhuş organizasyonu içinde zorla tutulduğu tespit edildi.

MÜŞTERİLERE DE ŞANTAJ

Müşteri olarak iletişime geçen kişilerin de özel görüntülerini toplayan şüphelilerin, onları de tehdit ettiği ortaya çıktı. Fuhşun yanı sıra uyuşturucu madde faaliyetleriyle de bağlantılı olduğu belirlenen organizasyona yönelik operasyonda çok sayıda mağdur kadın kurtarıldı. 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör